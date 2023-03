Multiplier ses plantes à l'infini

Obtenez de nouvelles plantes facilement - et gratuitement - ce n'est plus un rêve, mais une réalité ! Saviez-vous que rien n'est plus simple que d'aider la nature à se propager ? Multiplier ses plantes pour les remplacer ou les installer à différents endroits de votre habitation ou de votre jardin, c'est facile ! Suivez les conseils de Stéphane Marie pour : 1- Investir dans le matériel adéquat 2- Composer vos terreaux 3- Maîtriser l'arrosage 4- Apprendre les techniques de boutures pas à pas 5- Prendre soin de vos plantes