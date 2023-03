Où est mon chocolat ?

Qui a volé le chocolat de Nino ? C'est un chocolat très spécial qu'il gardait pour une occasion particulière. Nino est désemparé et commence à soupçonner son frère... Une belle histoire à lire tout(e) seul(e), avec, à la fin, un retournement de situation rigolo et plein de tendresse. Et en prime, une comptine et des jeux pour s'amuser et se détendre.