Petit escargot ; Une souris verte

Apprenez à signer ces deux célèbres comptines et transportez bébé au royaume des escargots et des souris. Découvrez ensemble de nouveaux mots en Langue des Signes Française pour plonger dans un univers merveilleux avant de vous dire "bonne nuit" ! Avec les comptines "bonne nuit" à signer, partagez avec bébé un moment tendre, complice et calme pour le guider en douceur au pays des rêves. Apprenez en toute simplicité des mots en Langue des Signes Française, et laissez-vous porter par les illustrations rondes et colorées d'Alice De Page. Retrouvez dans chaque album : - 2 comptines populaires à chantonner ; - Plus de 15 nouveaux mots en LSF illustrés, signés en vidéo par l'instagrameuse @lyla_signe ; - Des rituels "bonne nuit" pour prolonger la lecture et aider bébé à s'apaiser.