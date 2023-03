La part du chien. Soldat traumatisé cherche chien à adopter

Ils ont tout essayé. En vain. "Blessés" psychiquement au combat ou lors d'un accident, Mathieu, Claude, Cristopher et Florian souffrent de stress post-traumatique. Aurélie Champagne a suivi pendant un an ces hommes en rupture qui intègrent, en désespoir de cause, le programme "Arion" . L'armée s'est librement inspirée d'une expérience américaine pour monter ce stage de médiation canine à la SPA de Carcassonne. Ce reportage littéraire d'Aurélie Champagne est suivi d'un entretien avec Christophe Blanchard, spécialiste du programme "Arion" de médiation canine et accompagnement des militaires blessés psychiques. XXI LANCE SA MAISON D'EDITION ET PRESENTE SA PREMIERE COLLECTION : XXI bis Guerres, pandémies, réchauffement climatique... Nos repères tanguent. Les journalistes du temps long se trouvent aux premières loges, c'est-à-dire sur le terrain. Capteurs des frémissements et des signaux faibles du monde qui advient, ils sont là pour alerter, annoncer, raconter, avec finesse et sensibilité. D'où l'idée de créer une collection de longs récits de non- fiction, vendus à l'unité, pour documenter ce réel sur la crête, dans les failles, entre destruction et construction. XXI est une revue indépendante d'enquêtes et de grands reportages qui paraît tous les trois mois en librairie.