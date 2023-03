Livrer sur demande. Le récit du premier Juste américain

En juin 1940, la France signe la convention instaurant le régime de Vichy. Son article 19 prévoit que "le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich". Varian Fry, jeune journaliste américain, est mandaté par le Centre américain de secours pour offrir des visas à 200 Français - artistes, intellectuels ou dissidents - menacés par les nazis. Arrivé à Marseille en août 1940, il pense rester trois semaines. Il y séjournera finalement treize mois, avant que la police de Vichy ne l'expulse, et sauvera plus de 2 000 personnes, dont André Breton, Max Ernst, Marcel Duchamp, Peggy Guggenheim, Stéphane Hessel ou Marc Chagall. Cette action, qui relève de ce qu'on a appelé "la résistance avant la Résistance", illustre la solidarité internationale et l'héroïsme de l'individu ordinaire face à la déraison d'Etat.