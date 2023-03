Chugakko Académie Tome 2 : Le maître immortel

Yume, Tamago et Kouhai Shu sont un trio soudé et talentueux de la Chugakko académie, l'école des dragons. En enquétant sur la force magnétique qui semble les relier, ils ont rencontré un ermite. Mais celui-ci, au lieu de les éclairer sur leur don, les a piégés ! En les poussant à délivrer le dragon ancètre de sa prison dans la montagne, il leur a fait commettre l'irréparable. Ce dragon est en effet le plus puissant de tous, et le vieil homme, qui se nomme Maître Dai Konran, attend depuis des siècles de s'approprier ses pouvoirs ! Alors que le chaos s'installe sur l'île, les enfants n'ont plus le choix. Ils vont devoir combattre coûte que coûte ce nouvel ennemi que rien n'arrête !