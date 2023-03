Berceuses et comptines d'Irlande

27 berceuses et comptines traditionnelles d'Irlande, pour s'émouvoir ou danser, et découvrir un peu de l'âme de ce pays où la musique est partout ! Ce nouveau livre-disque "Comptines du monde" met en lumière la musique traditionnelle irlandaise, teintée de joie, de mélancolie, d'Histoire, de mythes et de coutumes populaires. Cette musiques, riche de sonorités et de récits, est pleine d'espoir, de chaleur et de fierté. Elle émeut ou elle fait danser, mais elle rapproche toujours... Interprétées ici par de belles voix de la musique irlandaise, comme celles de Caitriona Canavan, Deirbhile Ni Bhrolchain ou John Spillane.