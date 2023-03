Revue Française de Psychanalyse Tome 87 N° 1, 2022 : Haïr

" Le piège de la haine, c'est qu'elle nous enlace trop étroitement à l'adversaire " (Milan Kundera). La haine est-elle un sentiment ? Un affect ? Un acte ? Une passion ? Un mouvement pulsionnel ? Faut-il lui donner un statut métapsychologique ? Ou bien échappe-t-elle à toute classification ? Elle est en tout cas un facteur important du lien à l'autre. Si l'on en vient à la clinique, comment penser la place de la haine dans certaines configurations comme la réaction thérapeutique négative, la mélancolie, le masochisme, toutes situations où elle est particulièrement présente ? Et que dire de la situation transférentielle ? Enfin, comment et pourquoi la haine se transmet-elle si facilement d'une génération à l'autre ? Sur ce point, Piera Castoriadis-Aulagnier (1975) a proposé le concept de " contrat narcissique originaire ", transmis grâce aux " énoncés " de certitude " et à " la violence des interprétations " de génération en génération. Haine dans sa valence négative et terrifiante, haine dans sa valence positive et protectrice : autant de questionnements qui sont débattus dans ce numéro de la Rfp. En complément, un dossier intitulé " Psychanalyse et cinéma ".