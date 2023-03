150 énigmes des 3 mousquetaires

Parviendrez-vous à aider d'Artagnan et ses compères dans leurs aventures ? Résolvez les problèmes les plus insolites, les jeux de logique les plus étonnants et les casse-tête les plus diaboliques ! Tout en vous amusant, décryptez 150 énigmes originales et inédites, testez votre esprit de déduction et aiguisez votre sens de l'observation. Dépaysement garanti !