Un grand week-end. Minorque

Un guide idéal pour un long week-end de 3 ou 4 jours. - Criques intimes, anses de sable blond, landes de fleurs sauvages ou pinèdes odorantes, gorges à la végétation luxuriante... Minorque, estampillée Réserve de la biosphère par l'Unesco depuis 1993, est l'île nature par excellence. - Egalement, des visites dans Maó et Ciutadella, les deux villes principales de l'île, qui occupent ses extrémités est et ouest. A Maó, l'héritage militaire et architectural laissé par les Britanniques. A Ciutadella, l'élégance des palais espagnols et des façades baroques. - Aux portes des deux villes, on part à la découverte des deux faces de Minorque : le nord sauvage, le sud plus balnéaire. Voyage dans le temps aussi, jusqu'à la préhistoire, avec la civilisation talayotique propre aux Baléares et dont les vestiges abondent dans la campagne minorquine. - Une centaine d'adresses de restos, bars, boutiques authentiques et hébergements de caractère, toutes testées, pour s'immerger dans les ambiances de l'île. - Des expériences inoubliables : séance de yoga dans une ancienne carrière de pierre ou coucher de soleil préféré des Minorquins, plongée accompagnée dans une réserve marine ou survol en parapente depuis le point culminant de l'île, excursion à Maó vers une île dédiée à l'art contemporain ou balade street art dans Ciutadella... - Une sélection d'activités et des sorties nature pour varier les plaisirs : balade ornithologique dans les salines ; parcours sur l'ancienne route des rois, qui reliait Maó à Ciutadella ; randonnée sur le Camí de Cavalls, chemin parfois étroit et escarpé qui longe le pourtour de l'île - en version pédestre, pour gagner les plages du sud, ou monté sur un cheval (minorquin évidemment)... - Les coups de coeur et les "tops" de notre autrice, Catalane d'adoption et fascinée par les Baléares : ses plages préférées et ses criques secrètes, ses meilleures adresses pour déguster une caldereta de langosta (ragoût de langouste) ou acheter le fameux fromage de Maó... - Des plans des villes et des cartes de l'île avec toutes les adresses positionnées.