Mission Ventre plat. La méthode microbiotique nutritionnelle et sportive

Ballonnements, relâchement musculaire, intolérances alimentaires, surpoids, SIBO, post-partum, syndrome de l'intestin irritable : les causes d'un ventre gonflé sont multiples, et souvent liées à l'alimentation, à la santé microbiotique et au tonus musculaire. Pour retrouver un ventre plat, il est donc nécessaire de s'attaquer à tous ces facteurs... Oui mais comment ? Et par où commencer ? Dans ce livre, le Dr William Berrebi analyse toutes les raisons médicales qui peuvent expliquer un ventre volumineux et propose, pour chaque cas : - les fondamentaux en termes d'hygiène de vie - le protocole microbiotique ciblé - le régime alimentaire adapté - le programme sportif optimal. Une approche inédite et vraiment efficace pour retrouver un ventre plat... et en bonne santé !