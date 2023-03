Arbres fruitiers. 75 fiches pour apprendre les techniques essentielles

Des conseils sur le choix des plantes les mieux adaptées à votre jardin ; des astuces de plantation et d'entretien ; des indications sur la culture en conteneur ; des explications détaillées des techniques de taille et de formation qui assurent des récoltes optimales ; la description de plus de 60 plantes, avec des notes de culture, des conseils de taille, les problèmes potentiels ; les textes sont illustrés de photographies des fruits et d'autres parties de la plante ; un répertoire des ravageurs et maladies mentionnés dans le livre et les méthodes de traitement ; un glossaire des termes employés.