Les petites histoires de Nino Dino : Waaaargh, une fourmi !

Nino Dino adore jouer dans le jardin, mais bientôt une fourmi lui monte sur le bras. Ouf, maman est là et le rassure... mais elle lui montre aussi le travail des fourmis. Bientôt c'est une abeille qui tourne autour de Nino Dino, mais l'abeille cherche juste à butiner pour faire du bon miel. En y regardant de plus près, les petites bêtes sont incroyables et même magiques, à l'image de ce ver luisant qui éclaire sa chambre au moment du coucher. A la découverte des petites bêtes Comme la plupart des enfants, Nino Dino a peur des petites bêtes, mais, après un peu d'observation et l'aide de maman, la peur s'efface pour laisser place à l'exploration. Un héros curieux Nino Dino, le héros fort en émotions, nous propose dans ses "Petites Histoires" de partir à la découverte du monde. Entouré de ses parents, il va au-delà de ses peurs pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Ces histoires plus courtes, aux sujets pédagogiques, sont parfaitement adaptées aux enfants dès la première année de maternelle.