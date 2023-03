Vegan propaganda

Que vous soyez déjà vegan ou curieux d'en savoir plus, ce livre vous montrera les principales façons dont notre système actuel d'élevage d'animaux affecte le monde qui nous entoure, ainsi que les facteurs culturels et psychologiques qui déterminent nos comportements. S'appuyant sur des années de recherches et de conversations avec des ouvriers d'abattoirs, des agriculteurs, des philosophes des droits des animaux, des écologistes et des consommateurs ordinaires, Ed Winters, éducateur et conférencier vegan, vous donnera les connaissances nécessaires pour comprendre la véritable ampleur et l'énormité des problèmes en jeu, et répondra à la question pressante : existe-t-il une meilleure façon de faire ?