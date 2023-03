L'Antiquité retrouvée. 5e édition revue et augmentée

Les sites les plus célèbres de l'Antiquité reprennent ici vie et forme : ils sont représentés par Jean-Claude Golvin à travers autant d'aquarelles. Plus de cent trente restitutions se répartissent ainsi sur trente siècles, de 2500 av. J. -C. jusqu'au Ve siècle de notre ère. Chaque image représente une synthèse de milliers d'informations, parfois le résultat d'un siècle de fouilles. Retrouver l'architecture antique est un défi. Jean-Claude Golvin y parvient en rendant visible ce qui ne l'est plus grâce à un immense talent de dessinateur allié à une profonde connaissance de l'archéologie et de l'architecture.