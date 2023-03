Erotique de l'administration

Le phénomène de démission massive partout dans le monde durant la période pandémique, qui n'est qu'un signe supplémentaire de l'insatisfaction à l'endroit du travail managé, nous oriente-t-il vers ce qu'il faudrait appeler la "fin du management" ? En fait, l'actualité récente met en évidence que ce n'est pas la fin-terme qui mérite aujourd'hui discussion, mais la fin-but, c'est-à-dire le déploiement de nouvelles aspirations et de nouvelles finalités en management, et donc d'une nouvelle rationalité fondée sur une exigence éthique où prime le circuit des affects et la relation à autrui et à soi-même. Cette résolution nouvelle pour le management sonne comme une tâche pour la philosophie, pour ne plus concevoir le management comme une science prédictive sur le mode de l'objet, mais pour revenir aux "choses mêmes" et à la réalité des acteurs et de leurs besoins. C'est à cet effort de réinvention qu'elle pourrait ainsi contribuer, afin de tracer les contours d'une nouvelle "organosophie" .