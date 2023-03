Web 3. Tout comprendre des cryptomonnaies au métaverse

Le web 3. 0 ? ça vous parle ? Pas du tout ? Alors suivez l'équipe de l'ADN, le média des nouvelles tendances, pour faire vos premiers pas dans cet univers fascinant. Après la magie du Web 1 et la folie du partage du Web 2, le Web 3 nous propose de partager la valeur. Car avec le Web 3, nous sommes arrivés au tout marchand : 100 % des acteurs peuvent tenter leur chance. Tout est à vendre, tout est à acheter... à commencer par soi-même. Entrez dans la stratégie des conso'tradeurs. Percez les mystères des cryptomonnaies et des NFT. Vivez une expérience immersive dans les mondes virtuels (métavers & co) et construisez votre seconde vie avec votre avatar. Telles sont les promesses du Web 3. 0. Cet ouvrage présente aussi les enjeux de cette nouvelle société. Est-elle cohérente avec le souci de l'écologie ? Et notre souveraineté dans tout ça ? Et la cybersécurité ? Un livre indispensable pour comprendre le monde et se faire une idée éclairée du Web 3. 0.