Malte. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Valette, forteresse imprenable du XVIe s, nous a conquis. Les pêcheurs sur leurs bateaux colorés, l'eau turquoise qui invite à la plongée ou la campagne gozitaine ajoutent au charme de cette perle de la Méditerranée. Dans Le Routard Malte, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (franchir, via la contemporaine City Gate, les remparts de La Valette, capitale de l'ordre de Malte, faire une pause à la terrasse de l'historique Caffe Cordina, à l'ombre du palais des Grands-Maîtres, le nez dans une glace, ...), des visites (découvrir le palais des Grands-Maîtres, magnifique témoignage de la splendeur du patrimoine maltais, découvrir l'incroyable créativité des premiers Maltais dans les temples mégalithiques de l'archipel...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 20 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Malte hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.