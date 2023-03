Sophro facile. 40 exercices de sophrologie

Vous souhaitez prendre conscience de votre état physique et mental, vous ressourcer, vous projeter ou vous libérer de ce qui vous traverse ? Choississez une carte adaptée à votre état d'esprit du moment, mettez-vous en condition et réalisez un exercice selon l'intention proposée pour en recueillir les bienfaits. Retrouvez dans cette boîte : - Une notice détaillée. - 40 exercices accessibles à tous, répartis en 4 thèmes. - Des illustrations ludiques et schématiques.