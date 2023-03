Ecrire avec les vivants

Aujourd'hui défendre les êtres vivants, humains et non humains est capital. Comme la littérature a pour qualité essentielle d'être attentive aux différentes formes de vie, cet ouvrage propose des textes issus de colloques de Cerisy, " avec " et " sur " les vivants depuis 1987 (Chateaubriand, Yourcenar, Cendrars, Gaspar, Ponge, Le Clézio, mais aussi A. Simon, M. Collot, C. Larrère, J. -Cl. Ameisen et P. Quignard, E. Hache, M. -J. Mondzain et J. Sacré. Jacques Tassin, dans sa postface, montre que l'écriture et la lecture "procèdent non seulement avec les vivants mais aussi et surtout à même les vivants".