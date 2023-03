Jardins en sociétés

Le regain d'intérêt pour le jardin témoigne de transformations sociétales plus profondes que le simple effet de mode dont il semble bénéficier. Les jardins accueillent nombre des questions vives qui traversent actuellement nos sociétés. Un cycle de colloques de Cerisy, de 2012 à 2018, a mis en évidence ces valeurs et pratiques sociales nouvelles dont le jardin était le signe. La présente sélection éclaire la signification des jardins pour nos contemporains et dévoile ce que les jardins nous disent de nos sociétés, des difficultés qu'elles rencontrent, des défis qu'elles affrontent, des pratiques qu'elles expérimentent.