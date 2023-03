L'incroyable aventure d'Edmund Hillary, le conquérant de l'Everest

70 ans après, voici le récit heure par heure de l'incroyable ascension des premiers alpinistes qui ont atteint le sommet le plus haut du monde : l'Everest en 1953 ! L'aventure du Néo-zélandais Edmund Hillary et du sherpa népalais Tenzing Norgay. Ce récit à la première personne permet au jeune lecteur de vivre de plus près l'aventure, ses risques, ses obstacles jusqu'à la victoire ! Texte et images ont été approuvés par un guide de haute-montagne.