L'art des jardins en europe. De l'évolution des idées et des savoirs-faire

LE LIVRE Lieu de convivialité, de plaisir, mais aussi lieu de pouvoir, les jardins sont toujours l'espace d'une expression philosophique, religieuse, idéologique, artistique, la représentation symbolique du monde et de la place de l'homme dans l'univers. Ce précieux patrimoine revêt des dimensions à la fois multiples et complexes. Loin de se limiter au simple plaisir de l'oeil, les techniques qu'il requiert et les formes qu'il engendre s'insèrent dans un contexte historique, sociologique et culturel riche et varié. Cette vaste synthèse illustrée aborde tous les aspects de l'art des jardins. Les auteurs abordent dans un premier temps l'étude du savoir-faire des hommes (architectes, théoriciens, jardiniers, pépiniéristes, horticulteurs...), les évolutions, tant des tapis "verds" que des pelouses, des outils, des orangeries et des serres. Puis sont étudiés les différents styles de la Renaissance aux années 1930. Enfin, le lecteur est convié à un tour d'Europe de 170 hauts lieux qui font l'histoire du jardin, des jardins de l'Alhambra à la maison Monet de Giverny, en passant la villa Borghèse à Rome, le château de Versailles, les jardins de Chatsworth (Derbyshire), le jardin du palais Fronteira à Lisbonne, Peterhof près de Saint-Pétersbourg, le jardin botanique de Kew...