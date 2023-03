Croire et ne pas croire

On peut être juif et croire en Dieu. Mais on peut aussi être juif d'étude et de pratique traditionnelles sans croire en Dieu. Croyance, culture, identité sont au coeur de cet ouvrage qui est né de façon fortuite, d'une correspondance entre Henri Atlan et Ariel Toledano. Au commencement : un premier courriel entre ces deux médecins autour de Maïmonide et des principes médicaux issus du Talmud. Premier échange suivi de bien d'autres, tous nourris par une large connaissance de la torah, du Talmud, de la Kabbale, mais aussi de textes philosophiques occidentaux, en particulier Spinoza, ou des textes scientifiques. Chemin faisant, chacun argumente et étaye sa vision du judaïsme. Il est question du libre arbitre, de Dieu, de la recherche médicale, du transhumanisme, du sens de la loi, de l'éthique. Chacun écoute l'autre et s'enrichit de son approche, fidèle à une tradition du judaïsme de perpétuel questionnement. Un dialogue d'une grande intensité et un ouvrage puissant qui nourrit la pensée juive contemporaine.