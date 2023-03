Le cloud privé avec OpenStack. Guide pratique pour l'architecture, l'administration et l'implémentation

Cet ouvrage sur OpenStack a pour objectif d'outiller le lecteur pour le rendre autonome dans son utilisation quotidienne du cloud ou pour une implémentation en entreprise. Il se propose de démystifier OpenStack avec une approche par la pratique grâce au retour d'expérience de l'auteur. Destiné à un public déjà familier avec les systèmes d'exploitation et/ou possédant des notions dans l'une des branches majeures de l'infrastructure (réseau, stockage, système) ainsi qu'aux architectes techniques et développeurs d'applications, l'ouvrage s'efforce d'étudier au maximum les connaissances et la culture technique transverse qu'exige OpenStack. Dans les trois premiers chapitres, l'auteur commence par présenter toutes les notions nécessaires pour comprendre l'univers du Cloud Computing avant d'exposer les notions de base à posséder pour appréhender Openstack. Dans la suite du livre, les concepts et éléments clés d'OpenStack sont explicités avant d'être mis en pratique au travers de labs. Le lecteur peut ensuite envisager la mise en production ainsi qu'un aspect unique d'OpenStack : le déploiement d'OpenStack par OpenStack. Le livre termine avec la découverte de notions plus avancées explorant le fonctionnement interne d'OpenStack ainsi que des aspects liés à son administration.