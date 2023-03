Hériter de l'histoire familiale?. Ce que la science nous dévoile sur la psychogénéalogie

Répétitions d'anniversaires, naissancesà la date d'événements déterminants pour la famille, accidents semblables surplusieurs générations... et même maladies qui révèlent ce qu'une mère ou un grand-père ontvécu : l'histoire des familles montre souvent des répétitions. Dessouvenirs qui ne nous appartiennent pas deviennent présents et actifs dansnotre vie au point que certains se pensent confrontés à un destin. Comment cela est-il possible ? Cet héritage d'une mémoire familialetrouve son origine dans l'intensité des émotions vécues par un ascendant lors d'unévénement traumatisant. Ces émotions sont mémorisées, stockées, avant d'êtretransmises de manière invisible mais très efficace. Les découvertes récentes des sciences (transmissionépigénétique, effets d'un trauma, neurones miroirs ou ondes cérébrales)décrivent des processus physiologiques qui permettent de comprendre comment l'histoired'un aïeul peut nous atteindre et nous marquer de son empreinte avant mêmenotre conception. Elles montrent aussi que l'on peut transformer cet héritageet nous indiquent comment le faire. Vincent-Théo Van Gogh, Arthur Rimbaudet Sigmund Freud, des rescapés de génocide ou des criminels... et des amis nousaccompagnent dans cette découverte. BarbaraCouvert est psycho-praticienne (Gestalt-thérapie, psychogénéalogie). Elle est l'auteurede Aucoeur du secret de famille.