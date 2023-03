Dictionnaire de la vie post-moderne

Dans la tradition de l'humour noir, de Flaubert à Ambrose Bierce et Pierre Desproges, ce dictionnaire se lit comme une radiographie jubilatoire de notre société contemporaine. L'objectif : décrire le monde comme l'ornithologue décrit les oiseaux : avec rigueur, distance, étonnement – crainte et incompréhension parfois, mais surtout : sans jugement. Les entrées se présentent comme autant d'aphorismes mordants et visionnaires sur la condition humaine, tantôt émaillées d'illustrations et de légendes. ACTIVISME. Divertissement de l'électorat de gauche. ADOLESCENCE. Maladie infantile causée par les perturbateurs endocriniens. APOLITISME. Pudeur de l'électorat de droite. AVENIR. Encore disponible, mais en stock limité. BIODEGRADABLE. Etat rêvé de la matière. BOURGEOIS. Tous les autres sont bourgeois. Pas moi. COLLAPSOLOGIE. Fonctionnarisation du nihilisme. COMPETITION. Forme actuelle du contrat social. MASQUE. Tout le monde en porte un. MORT. Tout le monde va mourir, sauf Elon Musk. OUBLI. Condition sine qua non de la vie postmoderne, sans quoi celle-ci devient insupportable.