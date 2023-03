Les techniques d'enquête en sciences sociales. Méthodes et exercices corrigés, 4e édition

Ce manuel propose un apprentissage guidé pour être en mesure de réaliser une enquête, par questionnaires et entretiens de qualité, dans le cadre des études en sciences sociales. Avec cet ouvrage à la fois complet et accessible, construit en quatre parties, "Préparer" , "Questionner" , "Récolter" , "Analyser" , vous avancerez pas à pas dans l'enquête, en apprenant successivement : - à choisir une stratégie et définir les contenus ; - élaborer les questions d'entretien ou de questionnaire ; - tirer parti des données recueillies. Les exposés de chaque chapitre présentent la méthode de l'enquête. Ils sont immédiatement suivis d'exercices d'application concrète de niveaux de difficulté variée, avec leurs corrigés détaillés permettant de s'approprier la méthode, d'acquérir des savoir-faire, de réfléchir sur ses pratiques et de disposer de modèles utilisables.