A la fin de ce livre vous saurez cuisiner light et gourmand !

Retrouvez le plaisir de cuisiner vos plats préférés, avec zéro culpabilité ! Choisissez vos recettes favorites parmi 25 grands classiques (poêlées, gratins, lasagnes, one pot, tartes et autres desserts...) et découvez leurs version light et leurs nombreuses variantes pour vous faire plaisir toute l'année, sans jamais vous ennuyer ! 25 recettes incontournables déclinées en 2 à 4 variantes pour 80 déclicieux apétitifs, plats et desserts à savourer sans modération !