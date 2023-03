Je deviens proprio !

" Je suis perdu avec la paperasse " , " je ne suis pas bricoleur " , " je ne sais pas à quoi être attentif durant la visite ! " ... Ces craintes sont très répandues et vous empêchent peut-être de franchir le pas de votre premier achat immobilier. Pourtant, votre souhait le plus cher est d'investir et de vous créer un chez-vous unique ? Bonne nouvelle ! Tony vous livre son expertise et son savoir-faire. Son mot d'ordre : rien n'est impossible si l'on est bien informé et motivé ! De la définition du projet (rénovation ? construction ? ) à la comparaison des offres de prêt, du rendez-vous chez le notaire en passant par le dessin des plans et la budgétisation des travaux, vous saurez tout pour devenir proprio !