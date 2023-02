Un terroriste à Tokyo, un fiscaliste à Hongkong, l'âme d'un chamane en Mongolie, des trafiquants d'art à Saint-Petersbourg, une voix dans le cyberespace... Dans neuf parties du monde, neuf personnages que tout oppose appartiennent, sans le savoir, à la même histoire. En suivant les fils ténus du hasard et du destin qui les relient, se dessine une oeuvre polyphonique fascinante qui mêle avec virtuosité récit historique, science-fiction, thriller et histoire fantastique. Premier roman de l'auteur de Cloud Atlas (Cartographie des nuages), Ecrits fantômes possède déjà tous les ingrédients qui ont fait la renommée de David Mitchell : mélange des genres, écriture lumineuse et construction narrative originale. Dès sa sortie, il a été unanimement salué par la critique et a propulsé David Mitchell parmi les meilleurs écrivains de sa génération. Traduit de l'anglais par Manuel Berri