Un grand week-end. Majorque

Dans ce titre phare de la collection, nous vous proposons une découverte complète de Majorque : randonnées, balade art moderne, baignades dans les calas, sorties en bateau, promenades dans les villages, étapes gourmandes et activités de plein air, à faire entre amis ou en famille pour vivre un très GRAND Week-End à MAJORQUE. - Des expériences uniques 100% locales : faire une excursion en snorkeling jusqu'à une grotte sous-marine, prendre un cours de cuisine dans une ancienne bastide, naviguer de crique en crique à bord d'un llaut, pister Joan Miró dans les rues de Palma, rejoindre l'île de la Dragonera en kayak... - Notre nouvelle sélection de terrasses les pieds dans l'eau, de restos de poissons, de boutiques made in Mallorca, pour s'immerger dans la douce ambiance des Baléares. - Les tops de notre auteur : les calas où piquer une tête, les villages les plus typiques, les plus impressionnantes routes panoramiques, les marchés à ne pas manquer... Ces adresses ont toutes été soigneusement testées et sélectionnées par Barbara Divry, journaliste qui vit entre Paris et Barcelone. Passionnée par la culture catalane, elle se rend fréquemment dans les Baléares pour leur détonnant mélange de culture et de farniente insulaire.