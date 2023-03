Un grand week-end à Prague

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End Prague grâce à ce guide Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : pétarader en skoda vintage, prendre un bain de bière, pique-niquer avec vue dans les beer garden, faire du kayak sur la Vltava, s'offrir une journée balnéaire aux Bains jaunes, grimper sur la Tower Park... - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de Prague ! - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les meilleurs restos traditionnels et bars à bière avec vue les plus belles boutiques d'artisanat de Bohème, les lieux pour écouter un concert classique ou rock, les clubs où danser... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.