Jessica Jones. Alias. Origines secrètes. Marvel Super-héroïnes. Tome 1

Détective privée, ex-héroïne ratée, Jessica Jones a un penchant pour l'alcool et pour l'autodestruction. Sa vie bascule lorsque son chemin croise celui de Zebediah Killgrave. Tombant sous son emprise, elle devient l'esclave de l'Homme Pourpre pendant de longs mois. Brian M. Bendis et Michael Gaydos vous racontent l'histoire d'un traumatisme qui a marqué à jamais celle qui fût un temps la super-héroïne Jewel. C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Nous commençons cette collection dédiée à des femmes exceptionnelles avec Jessica Jones qui est la première héroïne à avoir eu droit à sa série comics Pour Lecteurs Avertis, et la première à jouer dans sa propre série sur Netflix.