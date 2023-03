Certification Google Ads sur le Réseau de recherche. Maîtrisez Google Ads et devenez un stratège de compte certifié

Google Ads, la régie publicitaire en ligne de Google, est aujourd'hui la solution la plus aboutie du marché et utilisée par des millions d'entreprises dans le monde pour réaliser des actions publicitaires sur Internet et atteindre les bonnes personnes au bon moment, lorsqu'elles effectuent une recherche sur Google. Ce support s'adresse principalement à toutes personnes souhaitant passer et réussir la Certification Google Ads sur le Réseau de Recherche mais également à toutes celles désirant mettre en place et réussir des campagnes publicitaires sur le réseau de recherche ainsi qu'aux formateurs recherchant un support de référence clair et pédagogique. Grâce à un contenu riche et largement illustré, vous y trouverez : - des éclaircissements sur tous les points de l'examen de Certification Google Ads ; - des remarques, conseils et astuces tirés de l'expérience de professionnels du métier ; - des questions d'entraînement de niveau certification, sous forme de QCM à la fin de chaque chapitre ; - le corrigé des questions d'entraînement. Au-delà des points clés de la Certification, cet ouvrage aidera les experts et annonceurs à mieux comprendre et maîtriser les aspects fondamentaux et avancés de Google Ads. Tout au long des chapitres, les aspects suivants sont abordés : structurer efficacement un compte Google Ads (compte individuel et compte administrateur) ; les règles à respecter et les sanctions encourues en cas de non-respect des règles ; créer une campagne Google Ads ainsi que des groupes d'annonces, annonces et extensions ; évaluer les performances d'un compte, des campagnes, annonces, mots clés et extensions ; créer des rapports ; exploiter efficacement et stratégiquement les outils d'optimisation de Google Ads et appliquer les bonnes pratiques ; apprendre à mieux convertir les visiteurs d'un site web en prospects ou en véritables clients. Après la lecture de ce support, la publicité sur le Réseau de Recherche de Google n'aura plus de secret pour vous, les conseils et astuces contenus dans ce livre seront une aide précieuse au quotidien pour optimiser vos campagnes publicitaires.