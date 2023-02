Créer une mare dans mon jardin

Une mare dans un jardin, c'est d'abord un point d'eau qui permet aux insectes, aux petits mammifères et aux oiseaux d'avoir toujours de l'eau à disposition. C'est aussi un monde à part entière avec ses drôles de petites bêtes caractéristiques, ses grenouilles amoureuses, ses larves de libellules voraces régulatrices de moustiques... En creusant une mare dans votre jardin, vous créerez un milieu pour une foule de plantes et d'animaux et pourrez chaque jour vous émerveiller de cette vie foisonnante.