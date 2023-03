Maîtriser les règles d'accord 6e, 5e

Un cahier pour s'entraîner à appliquer les principales règles d'accord, et améliorer ainsi son orthographe. Une approche par compétence conforme aux programmes du collège - Accorder un adjectif dans un GN - Accorder le verbe avec son sujet - Accorder un participe passé Etc. Un entraînement conçu pour favoriser la réussite de votre enfant - Des chapitres classés par " force " - Une mise en pages simple et attractive - Des exercices très gradués, avec des aides - Un bilan final pour vérifier qu'on a acquis les compétences