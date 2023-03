L'incroyable aventure de la Terre

Voici l'histoire de notre planète, toutes les étapes qui ont mené à la Terre telle qu'on la connaît, avant même sa formation et jusqu'à son évolution une fois la vie apparue. Un scénario mouvementé, et unique jusqu'à preuve du contraire, patiemment reconstitué par des générations de chercheurs. L'auteur nous révèle les ingrédients de la recette : la formation des étoiles en général et du Soleil en particulier, d'où vient la matière qui a fait la Terre, et comment se sont formées dans les étoiles (et un peu en dehors) les briques de cette construction extraordinaire. Pourquoi il y a majoritairement de l'oxygène et du fer, par exemple. Bien sûr, il est aussi question du grand mystère de la vie et de la possibilité qu'elle ait surgi sur d'autres planètes dans notre Système solaire. Enfin, on se projette dans le futur, l'évolution de la Terre. Avec une excellente nouvelle : les lois de la relativité générale laissent entendre que la vie perdurera encore des milliards d'années. Et Einstein sauva la Terre ?