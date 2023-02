Rokudo Tosoki le Tournoi des 6 Tome 3

Les éliminatoires du tournoi des six royaumes, qui fait rêver les derniers humains retranchés sous terre, sont lancés ! Avec comme seule règle d'envoyer le plus d'adversaires au tapis. En, l'enfant né dans la décharge, est devenu un homme. Après deux années d'entraînement intensif, il pense avoir toutes ses chances de l'emporter. Mais il croise sur sa route le redouté Zekû, manieur d'un gigaï de dragon et assassin de son propre père. Quelle autre issue qu'un duel à mort, pour départager ces deux concurrents que tout oppose ? Miroku s'avère un être plus complexe que ce qu'En avait appréhendé. S'il a accepté d'entraîner ce dernier, c'est pour mieux le mettre en butte à un danger encore plus grand : la suite du tournoi des six royaumes se déroule dans une portion du monde qui lui est réservée.