Vallée de la Rance et Côte d'Emeraude. Patrimoine d'un parc naturel régional

La Parc naturel régional "Vallée de la Rance & Côte d'Émeraude" , dernier-né des PNR en France, s'étend à cheval sur les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, sur 74 communes. De la pointe du Grouin jusqu'au cap Fréhel, il embrasse la très touristique Côte d'Émeraude (Saint-Cast, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo, Cancale. . . ) et le profond estuaire de la Rance. Il réunit le bassin granitier du Hinglé-Languiédas, le pays des Faluns, les forêts du Mesnil et de Coëtquen, le Clos Poulet. . . Territoire complexe de littoral découpé et d'arrière-pays irrigués par des estuaires profonds, celui-ci est riche d'une histoire longue et toujours très ancrée dans les paysages. Depuis les premières implantations, toutes les activités témoignent d'influence multiples et d'économies tournées vers l'ailleurs. Les études d'Inventaire, recensement des sites et étude de leurs richesses patrimoniales, avec campagnes de photographies récentes, servent ici servi de matériau à un beau-livre très illustré. Qui vous emmène bien au-delà des patrimoines connus et révèle nombre d'édifices, détails et décors inédits. C'est toute l'intimité d'un territoire qui se dévoile dans cet épais ouvrage de synthèse, à prix très modique, relié et magnifiquement illustré.