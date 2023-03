Beauvoir et Sartre. Pour un matérialisme féministe

Deux parties composent cet ouvrage : une première analyse la relation Beauvoir-Sartre, une seconde examine la relation conflictuelle du féminisme et du marxisme. Pour être comprise, la relation Beauvoir-Sartre doit être inscrite dans une histoire et dans un réseau de relations. Concernant ce dernier point, avant de rencontrer Sartre, Beauvoir a engagé des relations fortes et décisives (avec Zaza et son cousin, par exemple), et en entretiendra d'autres en même temps que celle qu'elle noue avec Sartre (avec Algren, notamment). Quant à l'histoire de leur relation, elle traverse une nouvelle phase après 1968 alors que Sartre s'engage auprès des maos, et Beauvoir, dans le mouvement des femmes : tout en soutenant la lutte des femmes, il ne peut accepter l'autonomie de leur lutte et continue de la subordonner à la lutte pour le socialisme. L'enjeu du débat féminisme-marxisme est ainsi clairement posé autour de la définition du matérialisme.