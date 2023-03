Un Grand Week-End. Palerme

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Palerme, du centre historique à la ville moderne en passant par la Cala (le quartier du port), et les quartiers anciens du Capo et de la Vucciria, aux ruelles tortueuses et aux marchés envoûtants. Partez à la découverte de Palerme : - Des expériences uniques : prendre l'apéritif au soleil couchant sur la terrasse du palace Villa Igea, assister à un spectacle de puppi (marionnettes) pour l'ambiance incroyable, se faire peur dans les impressionnantes catacombes des Capucins, apprendre à faire le pesto avec des Palermitains après avoir choisi avec eux le basilic au marché... - Notre sélection de restos 100 % palermitains, d'adresses sur le pouce, de terrasses et bars à cocktails pour s'immerger dans l'ambiance de Palerme. - Les coups de coeur et les tops de notre auteur, passionné de la ville : le meilleur du cibo da strada (cuisine de rue), les marchés les plus vivants, le top des meilleurs glaciers... - Des plans des quartiers de Palerme avec toutes les adresses localisées. - Des visites dans les environs pour changer d'époque, prendre une bouffée d'air pur ou passer une journée au bord de la mer : la cathédrale de Monreale et ses mosaïques romanes, Ségeste et son temple grec, la réserve naturelle du Zingaro et son superbe sentier côtier, l'île d'Ustica... - Des focus sur le baroque palermitain, l'héritage arabo-normand de la ville, etc. - Des propositions de randonnées sur le Monte Pellegrino, sur le sentier côtier de la réserve du Zingaro et sur l'île d'Ustica.