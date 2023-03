City Hunter Tome 5 : Perfect Edition

C'est un rêve qui devient réalité pour Ryo Saeba : une femme ravissante tombe du ciel ! La superbe créature est poursuivie par un étrange groupe qui cherche à mettre la main sur les abeilles tueuses qu'elle a emportées avec elle. Ces insectes représentent une nouvelle arme bactériologique pouvant causer des dommages irréparables. L'euphorie de City Hunter retombe très vite quand après avoir été accidentellement piqué, il se rend compte que l'antidote est un tueur de mokkori ! C'est en 1985 que Tsukasa Hojo imagine la série City Hunter. C'est un succès mondial immédiat ! Toujours cité parmi les mangas à lire au moins une fois dans sa vie, il traverse les âges et séduit toutes les générations. Films, produits dérivés, spin-offs, anime... tout a été fait avec ce monument de la culture japonaise ! Le dernier film en date consacré à l'Etalon de Shinjuku, Nicky Larson de Philippe Lacheau, a généré près de 1. 700. 000 entrées, montrant ainsi que le personnage suscite un véritable engouement en France. Tsukasa Hojo a imaginé une histoire qui mêle habilement polar, comédie et drame. Cette Perfect Edition, dont la traduction a été révisée et qui contient deux tomes, est l'occasion pour Ryo Saeba de montrer qu'il n'a rien perdu de sa superbe.