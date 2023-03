Thor. Du tonnerre dans les veines. Marvel Super-héroïnes. Tome 6

Jane Foster, la nouvelle détentrice du marteau Mjolnir qui appartenait au fils d'Odin, est atteinte d'un cancer traité par une chimiothérapie intensive. Mais quand elle devient Thor, la Déesse du Tonnerre, les effets de son traitement sont annulés, réduisant alors ses chances de guérison. Pourtant, les dangers ne manquent pas et le monde a besoin de Thor. Jane va devoir faire un choix cornélien entre l'héroïsme ou la vie. C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Nous vous présentons la première aventure de Jane Foster en tant que Thor, elle prend la suite directe de l'album publié dans la collection LE PRINTEMPS DES COMICS.