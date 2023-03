Miss Marvel. Génération Y. Marvel Super-héroïnes. Tome 2

Kamala Khan s'est à peine familiarisé à ses pouvoirs, qu'elle doit déjà affronter ses propres super-vilains ! D'ailleurs, face au mystérieux Inventeur, elle va avoir besoin de renforts... Wolverine, ça suffira ? Et pourquoi pas ajouter Gueule d'Or, le chien des Inhumains ? Etre une super-héroïne, c'est dangereux, mais c'est quand même fun !!! C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Après la série Disney+ qui lui a été consacrée et avant la sortie de The Marvels au cinéma, retrouvez Miss Marvel, l'héroïne d'une nouvelle génération !