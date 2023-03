Amazone. Carnet de coloriage au fil du fleuve

Embarquez pour un dépaysant voyage le long du fleuve Amazone, en coloriant ces pages aux détails précis et foisonnants. Oiseaux, félins, singes, poissons, végétaux, cohabitent dans leur milieu naturel et vous immergent dans des espaces inconnus, au plus près de l'eau ou à la cime des arbres. Une promenade dans le monde sauvage pour s'évader le temps de quelques heures !