Ce livre vous présente dans le détail l'ensemble des fonctionnalités de Microsoft® Project 2021. Après un rappel des principes fondamentaux sur la gestion de projets et ses contraintes logistiques et financières, vous apprendrez à développer une planification de projet : vous commencerez par définir les différentes tâches du projet, vous découvrirez les différents modes d'affichage (diagramme de Gantt, réseau de tâches, mode Calendrier, barre chronologique...), vous apprendrez à affecter les ressources du projet, à gérer les tables et à définir les coûts. Vous découvrirez ensuite les outils qui permettront de présenter le plan de projet à l'écran ou sur papier. Vous apprendrez à suivre l'avancement du projet et de ses coûts afin de pouvoir évaluer ces données en temps réel et rechercher en permanence le meilleur équilibre du projet. Les derniers chapitres traitent de fonctionnalités avancées telles que le partage du projet, la personnalisation de la barre d'outils Accès rapide et du ruban, la gestion des comptes utilisateur, l'import et l'export de données.