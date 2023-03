"Crac ! Avec la petite pointe au bout de mon bec, j'ai cassé ma coquille. Piou piou ! C'est moi, le poussin ! " L'enfant suit la vie du poussin, de sa naissance dans un oeuf à l'âge adulte. Ce premier documentaire animalier, destiné aux tout-petits dès 1 an, expose la vie de l'animal le plus connu de la basse-cour : la poule. Un livre documentaire à toucher sur la poule Grâce aux nombreuses matières à toucher présentes au fil des pages, l'enfant découvre la vie de la poule. Les matières, en lien avec l'histoire, développent les sens et permettent d'appréhender le monde qui l'entoure. La coquille de l'oeuf, le duvet du poussin, les plumes de la poule, sa crête ou encore ses pattes sont autant d'éléments à découvrir du bout des doigts. "Mes animaux à toucher", une collection adaptée aux tout jeunes lecteurs Avec cette collection, les tout-petits découvrent les animaux de la naissance à l'âge adulte. Une histoire incarnée, des matières qui renvoient aux caractéristiques de l'animal, un vocabulaire documentaire simple permettent à l'enfant de faire ses premiers pas dans la lecture et la découverte du monde.