Long way down

Dans le quartier de Will, les règlements de compte entre gangs sont monnaie courante. Le sang rougit souvent l'asphalte. Enfants ou adultes, ça n'a pas de grande importance pour ceux qui tuent. Sauf que cette fois, c'est Shawn qui est mort. Shawn, le seul et unique frère de Will. Et quand quelqu'un meurt dans le quartier de Will, il existe trois règles essentielles. Ne pas pleurer. Ne pas balancer. Se venger. Dans l'ascenseur, en route pour tuer le présumé meurtrier de son frère, Will fait face à d'étranges fantômes. S'il existe un moyen pour faire cesser le cycle incessant des vengeances, Will est peut-être le seul à pouvoir tout changer. Une adaptation graphique sensible et picturale d'un roman social poignant de Jason Reynolds, auteur américain majeur qui raconte avec justesse la réalité de la jeunesse de banlieue aux Etats-Unis.