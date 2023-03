Mes livrets de grammaire CE1

La pochette de 10 livrets d'activités en CE1 de la nouvelle méthode clé en main de grammaire, structurée et explicite, et qui répond au besoin d'apprentissage-entrainement. 1. Une méthode qui donne du sens : - par l'enrôlement des élèves dans chaque thème d'étude - par un format de séance récurrent - par une démarche explicite2. Une méthode qui ancre et consolide les notions : - grâce à une démarche spiralaire - grâce à des tâches de routinisation et d'entrainement - en réutilisant ses acquis dans des tâches de lecture et d'écriture3. Des outils clé en main 7 livrets d'activités organisés selon les domaines de la grammaire : 1. Les lettres et les sons 2. Le groupe du nom 3. Distinguer nom et verbe 4. Des lettres et des mots particuliers 5. Qui parle ? A qui ? De quoi ? 6. La phrase 7. Conjuguer + 3 livrets pour rebrasser les connaissances acquises au fil de l'année : 8. J'utilise ce que j'ai appris pour mieux orthographier 9. J'utilise ce que j'ai appris pour mieux écrire 10. Je retiens les mots de la grammaire